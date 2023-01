Medio Oriente: Israele impone sanzioni su Autorità nazionale palestinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del gabinetto di sicurezza sembra rappresentare un altro allontanamento dalla politica del governo precedente, che in diversi modi ha cercato di rafforzare l'Autorità nazionale palestinese, temendo che il suo crollo avrebbe solo rafforzato le forze palestinesi più estremiste, come Hamas, evidenzia il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Da parte sua, il nuovo governo considera l'Anp un organismo che incita al terrore e non condivide il punto di vista della Difesa, che sottolinea l'importanza della cooperazione nel settore della sicurezza di Israele con l'Autorità palestinese e ha spinto i precedenti governi a impedirne lo scioglimento. (Res)