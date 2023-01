Cina: Tesla abbassa i prezzi per la seconda volta in meno di tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla ha abbassato oggi i suoi prezzi in Cina per la seconda volta in meno di tre mesi, inclusi quelli del Model Y e Model 3, i suoi veicoli elettrici più venduti in Giappone, Corea del Sud e Australia. Lo riferisce "Taipei Times", citando fonti a conoscenza diretta di un piano per aumentare la domanda di produzione dalla sua fabbrica di Shangai. In base ai calcoli degli analisti, l'ultimo taglio dei prezzi in Cina sommato a quello già effettuato in ottobre e ai recenti incentivi dati agli acquirenti cinesi ha aridotto dal 13 al 24 per cento i prezzi di Tesla dallo scorso settembre, in un mercato - quello di Pechino - che è il secondo più importante per la compagnia dopo gli Stati Uniti. Sebbene finora la casa automobilistica statunitense sia riuscita a mantenere stabili i suoi prezzi o addirittura ad aumentarli, di recente l'amministratore delegato Elon Musk ha dichiarato che "cambiamenti radicali dei tassi di interesse" hanno influito sull'accessibilità di tutti i veicoli, nuovi e usati, e che in questo contesto Tesla potrebbe tagliare i prezzi per sostenere la crescita dei volumi. Le azioni della compagnia sono scese dopo che Musk ha nominato Tom Zhu, già suo dirigente principale per la Cina e l'Asia, per supervisionare la produzione e le consegne globali. (Cip)