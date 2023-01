Trasporti: Atac, chiusa stazione Metro A Spagna, accessi contingentati a Flaminio e Barberini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore del pomeriggio si stanno registrando afflussi molto elevati di cittadini e turisti nelle zone centrali della città che hanno provocato chiusure stradali e deviazione dei servizi di superficie, impattando in maniera significativa anche sulle stazioni più centrali della Metro A. Lo comunica, in una nota, Atac. Atac - prosegue la nota - ha attivato i dispositivi previsti in caso di grandi afflussi. Personale della sicurezza aziendale è impegnato in attività di contingentamento degli accessi nella stazione Flaminio, dove sono stati indirizzati i viaggiatori dopo la chiusura della stazione Spagna, non più in grado di assorbire in condizioni di sicurezza il flusso straordinario di viaggiatori. Contingentamenti sono anche in corso - conclude la nota - nella stazione Barberini. (Com)