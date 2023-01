Kosovo-Serbia: Commissione Ue, situazione ancora fragile ma bene rimozione delle barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea reputa la situazione nel nord del Kosovo ancora fragile ma accoglie con favore la rimozione delle barricate. Lo ha dichiarato una portavoce dell’organo comunitario, Nabila Massrali. “L’Ue ha giocato un ruolo attivo nell’ottenere questo risultato, in cooperazione con gli Stati Uniti e la missione Kfor in Kosovo”, ha affermato la portavoce. “Ci aspettiamo che tutte le parti mantengano la calma ed evitino azioni che possano determinare un’escalation della situazione o portare a violenze. Eulex continua a monitorare la situazione. Gli sviluppi della scorsa settimana hanno mostrato come sia importante fare progressi irreversibili verso la normalizzazione delle relazioni”, ha proseguito Massrali. La portavoce ha segnalato anche la necessità che si dia inizio a “discussioni sulla formazione di un’associazione dei comuni a maggioranza serba”. (Beb)