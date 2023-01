Kosovo-Serbia: ambasciata Usa a Pristina nega gradimento a tweet presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Pristina ha precisato che il gradimento al tweet del presidente serbo Aleksandar Vucic, il quale informava della revoca del riconoscimento del Kosovo da parte di altri nove Paesi, "non è stato intenzionale". "L'account ufficiale dell'ambasciata degli Stati Uniti su Twitter non ha messo un 'mi piace' ad alcun tweet nelle ultime 24 ore. Stiamo indagando sulla situazione per determinare cosa sia successo", si legge nella spiegazione fornita, ripresa dall'agenzia di stampa serba "Beta". Nel profilo Twitter dell'ambasciata degli Stati Uniti era stato messo ieri sera un like a un post in cui il presidente della Serbia affermava che nove Paesi avevano ritirato il riconoscimento del Kosovo. Stamane la stessa rappresentanza diplomatica statunitense ha rimosso il like dal tweet del presidente serbo.(Seb)