Kosovo-Serbia: Petkovic, due ragazzi feriti durante vigilia Natale orotodosso

- Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha dichiarato che una persona di nazionalità albanese ha sparato oggi a due ragazzi serbi vicino alla cittadina di Strpce, in Kosovo. Lo riferisce la stampa serba, secondo cui i due, feriti su mani e spalle da dei proiettili sparati da una macchina mentre stavano portando il tipico ramo di quercia che viene bruciato nelle case delle famiglie ortodosse durante la vigilia di Natale, non sarebbero in pericolo di vita. "Qualcuno voleva regalarci un Natale di sangue", ha detto Petkovic, il quale ha chiesto "una reazione urgente e decisa da parte della comunità internazionale". Dopo l'accaduto, sempre secondo la stampa di Belgrado, dei cittadini serbi in rivolta avrebbero bloccato le strade del posto per protesta e chiedono l'arresto immediato dell'aggressore. Al momento la situazione sarebbe estremamente tesa e sul posto sarebbero presenti anche membri della polizia del Kosovo e un veicolo della missione Nato Kfor. Nella zona non sarebbero invece dispiegati membri della missione Eulex. (Seb)