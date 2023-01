Montenegro: presidente Djukanovic, superiamo tutti le divisioni e le rivalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha inviato oggi un messaggio di auguri di Natale al clero e ai cittadini di fede ortodossa del Paese, sottolineando che "tutti siamo di fronte a una sfida comune per elevarci ragionevolmente al di sopra di tutte le divisioni, per lasciare le rivalità nel passato, per continuare l'emancipazione della società montenegrina come parte inseparabile di un'unica famiglia europea in cui ci sosteniamo reciprocamente e che è legata da valori comuni", ha detto il presidente montenegrino, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Djukanovic ha sottolineato che "è obbligo e dovere dei maggiori responsabili della vita politica del Montenegro dare un sincero contributo al rafforzamento istituzionale e al superamento della crisi costituzionale nel Paese con le loro parole e azioni ponderate e misurate". (Seb)