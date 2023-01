Lombardia 2023: "Befana dei clochard", Majorino "fotografo" di Fontana - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Curioso siparietto alla "befana dei clochard", il tradizionale evento benefico che, ogni anno, i city Angels organizzano all'Hotel Principe di Savoia per offrire un paso stellato a 200 persone bisognose. Camerieri d'eccezione Letizia Moratti, Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino, i tre candidati alla presidenza di Palazzo Lombardia alle prossime elezioni regionali. Nell'occasione una delle ospiti vuole fare una foto con il suo cellulare insieme al presidente uscente Attilio Fontana: si guarda in giro e chiede alla prima persona con pettorina rossa, quella messa a disposizione dai City Angels, che le capita sottomano di scattarle una foto insieme al presidente. Caso vuole che il primo con la "pettorina rossa" che le capita sottomano sia Pierfrancesco Majorino, il candidato del Pd e M5S. Che, sportivamente, abbozza e accetta prima che la signora gli spieghi come funziona il telefono e poi di scattare la foto. Per la quale, nel frattempo, si sono aggiunti altri tre amici della signora. (Rem)