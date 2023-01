Medio Oriente: la prossima settimana riunione del comitato del forum del Negev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato direttivo del forum del Negev si incontrerà ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, la prossima settimana. Lo ha dichiarato oggi un funzionario del ministero degli Esteri israeliano citato dal quotidiano "The Times of Israel". La delegazione israeliana sarà guidata dal direttore generale del ministero degli Esteri, Alon Ushpiz. La riunione si terrà da domenica a martedì, ed è la terza dal vertice inaugurale del Negev dello scorso marzo. Il comitato si era precedentemente riunito in Bahrain a luglio scorso e su Zoom a ottobre scorso. Al centro dell'attenzione ci sarà la preparazione del secondo vertice del Negev, previsto in primavera in Marocco. I colloqui verteranno su sicurezza regionale, istruzione e tolleranza, sicurezza idrica e alimentare, turismo ed energia. (Res)