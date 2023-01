Regno Unito: ex ministra Patel sostiene emendamento legge sulla sicurezza online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra dell'Interno britannica Priti Patel sta sostenendo un emendamento alla legge sulla sicurezza online che vedrebbe i direttori amministrativi delle aziende tecnologiche rischiare fino a due anni di carcere qualora non rispettassero gli obblighi legali per proteggere i minori da danni come abusi, suicidio e autolesionismo. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Patel ha dichiarato: "Dobbiamo garantire che queste nuove norme nel disegno di legge sulla sicurezza online siano efficaci nel proteggere i bambini e le persone vulnerabili dai danni online e questo emendamento proposto è ampiamente sostenuto. Il pubblico si aspetta che i dirigenti senior delle aziende tecnologiche siano tenuti a rendere pienamente conto dei contenuti pubblicati sulle loro piattaforme e ad essere proattivi nella prevenzione di danni e abusi sessuali su minori". Alla proposta di emendamento hanno aderito sia parlamentari conservatori che laboristi. (Rel)