Messico: arresto figlio di "El Chapo", bilancio scontri aumenta a 29 morti e 21 arresti

- Almeno 19 membri di bande armate e 10 militari sono morti finora negli scontri scoppiati fra polizia e narcotrafficanti nello Stato messicano di Sinaloa dopo l'arresto di Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón', figlio di Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno dei leader del cartello di Sinaloa. Un bilancio, che vede anche 21 arresti, più pesante di quello annunciato solo poche ore fa dal governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, il quale parlando ai giornalisti ha ritenuto “molto probabile” che tra i feriti ci siano membri della criminalità organizzata e ha esortato i concittadini a rimanere in casa per "difendersi da chi è armato". A fronte di continui scontri, ancora in corso, Rocha ha deciso di sospendere le lezioni scolastiche e di chiudere gli uffici amministrativi, mentre irruzioni nei terminal ed altre violenze hanno spinto le direzioni dell'aeroporto internazionale di Sinaloa (Mazatlan), di Los Mochis e Culiacan a chiudere fino a nuovo avviso. Sospese anche le operazioni di volo all'aeroporto internazionale di Ciudad Obregon, nello stato nord-occidentale di Sonora, dopo che due velivoli sono stati colpiti da proiettili volanti. L'Agenzia federale per l'aviazione civile ha confermato che si tratta di un aereo della compagnia Aeromexico, che ha sospeso i voli, e di un velivolo dell'aeronautica militare messicana. (segue) (Mec)