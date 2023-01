Messico: arresto figlio di "El Chapo", bilancio scontri aumenta a 29 morti e 21 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto confermato da fonti ufficiali al quotidiano "El Pais", le forze di sicurezza messicane hanno catturato il figlio del Chapo in seguito ad un'operazione condotta ieri nelle prime ore del mattino a Jesús María, nella città di Culiacán. Il suo arresto segue un intervento analogo nel 2020, quando le autorità avevano deciso di rilasciarlo dopo poche ore per evitare un'escalation di violenza armata. L'ordine era venuto dallo stesso presidente Obrador. "Sono stato io a ordinare che si fermasse quell'operazione e che si lasciasse in libertà questo presunto delinquente", aveva spiegato il presidente nel corso di una conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)