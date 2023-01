Messico: arresto figlio di "El Chapo", bilancio scontri aumenta a 29 morti e 21 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del "Chapo" era stato fermato nel pieno di una complessa operazione di polizia il 17 ottobre del 2020 e liberato poco dopo, con il montare delle reazioni delle bande criminali presenti nella zona. Ci sono stati episodi "delicati", ha detto il capo dello stato, durante i quali "si è deciso di non mettere a rischio la popolazione, perché non danneggiasse i civili. Se non avessimo sospeso quell'operazione avrebbero perso la vita oltre duecento persone innocenti", ha sottolineato "Amlo". Nel pomeriggio del 17 ottobre, una pattuglia di trenta elementi delle forze di sicurezza ha preso il controllo di un edificio a Culiacan e individuato, tra gli altri, il figlio del boss. La delinquenza organizzata ha in breve "circondato l'edificio con una forza superiore a quella della pattuglia". Di lì a poco "altri gruppi hanno realizzato azioni violente contro la cittadinanza in diversi punti della città generando una situazione di panico", portando il gabinetto di sicurezza messicano a richiamare gli agenti e lasciando libero Ovidio Guzman. (Mec)