Iran: condannato a morte un altro manifestante

- Un tribunale iraniano ha condannato a morte un manifestante di 22 anni, Mansur Dehmardeh, con l'accusa di "corruzione sulla Terra" durante le proteste scaturite in tutto il Paese in seguito alla morte di Mahsa Amini mentre era in custodia cautelare. Lo riferisce "Haalvsh", un gruppo che monitora le violazioni dei diritti nella regione iraniana del Baluchistan, secondo cui Dehmardeh è stato arrestato il 3 ottobre nella città iraniana sud-orientale di Zahedan. Il giovane avrebbe detto al giudice di aver lanciato tre pietre e di aver dato alle fiamme uno pneumatico. Il manifestante condannato a morte avrebbe subito torture durante la detenzione che gli hanno provocato la rottura del naso e dei denti. Dehmardeh è attualmente detenuto nella prigione centrale di Zahedan e le autorità carcerarie gli hanno impedito di telefonare o incontrare i membri della famiglia. Zahedan, capoluogo della provincia del Sistan-Baluchistan, che ospita la minoranza beluci del Paese. (Res)