Croazia-Serbia: ministro Dacic, c'è necessità di un dialogo tra Belgrado e Zagabria

- C'è la necessità di un dialogo e di una ridefinizione dei rapporti tra Belgrado e Zagabria. Lo ha detto il ministro degli esteri serbo, Ivica Dacic, al ricevimento di Natale organizzato oggi nella capitale croata dal Consiglio nazionale serbo (Snv). Come riporta l'agenzia di stampa "Fonet", Dacic ha detto che "migliori relazioni tra Serbia e Croazia sono principalmente nell'interesse delle due nazioni, ma anche dell'intera regione", e che la sua presenza al ricevimento "rappresenta la necessità di un dialogo". "Non la pensiamo allo stesso modo ma dobbiamo parlare e raggiungere un accordo", ha detto Dacic, aggiungendo che il "dialogo fatto di rispetto reciproco" è l'unico modo per risolvere alcune questioni aperte. Il ministro serbo ha quindi sottolineato che "è molto importante che i funzionari di entrambi i Paesi condannino l'incitamento all'odio e gli attacchi di matrice etnica". (segue) (Seb)