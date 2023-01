Roma: Gasparri (FI), governo intervenga a sostegno Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "ho chiesto chiarimenti sul grave episodio accaduto ieri al Municipio VI, dove alcuni carabinieri sono stati brutalmente aggrediti". Lo dichiara, in una nota, il senatore e coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Si tratta - aggiunge Gasparri - di un quartiere difficile dove la delinquenza, lo spaccio e situazioni di degrado creano problemi quotidiani in tutto il territorio. C'è bisogno - sottolinea il coordinatore romano di Forza Italia - di interventi mirati e urgenti contro fenomeni di violenza, reati legati all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla presenza di organizzazioni criminali. Ho chiesto inoltre al Ministro di poter incontrare gli amministratori del Municipio Roma VI, che hanno denunciato questo episodio e che sono sempre in prima linea per la lotta contro le droghe e la criminalità organizzata. Un segnale forte di legalità e della presenza dello Stato di cui questi territori e i tanti cittadini onesti hanno fortemente bisogno", conclude Gasparri. (Com)