Bosnia-Serbia: ministra Esteri a omologo Dacic, giornata Repubblica Srpska è incostituzionale

- L'arrivo della delegazione serba guidata dal ministro degli Esteri Ivica Dacic alla giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) il 9 gennaio a Sarajevo, danneggia direttamente i rapporti tra i due Paesi. Lo ha affermato la ministra degli Esteri bosniaca Bisera Turkovic, ripresa dall'emittente "N1". Turkovic si è rivolta all'omologo serbo Dacic, il quale dovrebbe guidare la delegazione serba alla commemorazione del 9 gennaio, ricordandogli la decisione della Corte costituzionale in merito alla "incostituzionalità" di tale data e ricordando che "la mancata attuazione della decisione" della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina è "un reato penale". "Gli organizzatori potrebbero essere soggetti a procedimento giudiziario", ha detto Turkovic, la quale ha rimarcato che "l'arrivo di un'alta delegazione dalla Serbia alla giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska e la sua complicità in attività incostituzionali danneggiano direttamente i rapporti tra i due Paesi". La ministra bosniaca ha inoltre aggiunto che festeggiare la data del 9 gennaio "viola la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo". (Seb)