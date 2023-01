Regno Unito: "Financial Times", Sunak svelerà nuovo programma di sostegno energetico per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak svelerà la prossima settimana i nuovi sussidi governativi per le bollette energetiche alle aziende del Regno Unito. Come rivela il quotidiano "Financial Times", il nuovo pacchetto di sostegno costerà circa 5 miliardi di sterline (circa 5,6 miliardi di euro) e le sovvenzioni dovrebbero durare un anno. Secondo le stime, l'attuale piano di sostegno semestrale, che scadrà a fine marzo, è costato ai contribuenti circa 18 miliardi di sterline (circa 20 miliardi di euro). Si prevede che i gruppi imprenditoriali rimarranno delusi dal livello ridotto di supporto futuro: migliaia di aziende hanno avvertito che potrebbero fallire a causa dell'aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. (Rel)