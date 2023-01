Croazia: premier Plenkovic, abbiamo molte armi per porre fine aumento prezzi ingiustificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier croato Andrej Plenkovic ha dichiarato che il governo "porrà fine agli aumenti di prezzo ingiustificati dovuti alla conversione della moneta kuna in euro" sostenendo che il governo di Zagabria ha a disposizione "molte armi per fare questo". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt". "La legge sull'euro prevedeva che il prezzo in kune di una merce rimanesse lo stesso dopo la conversione in euro. Qualsiasi aumento ingiustificato attuato dal 31 dicembre al 2 gennaio è una frode ai consumatori e porremo fine a essa", ha affermato Plenkovic, sottolineando che il governo ha "molte armi" nelle proprie mani. Il premier ha consigliato "a tutti di riportare i prezzi alla data del 31 dicembre", e ha confidato di ritenere che i commercianti "non ignoreranno la conclusione del governo sull'attuazione del principio del divieto di aumenti di prezzo ingiustificati". Plenkovic ha infine sottolineato che la conclusione del governo è chiara e che il compito che tutti i servizi competenti hanno ricevuto, dall'Ispettorato statale all'amministrazione fiscale e a tutti i dipartimenti, è quello di svolgere la loro funzione di "supervisori", affermando di aspettarsi che i commercianti "siano onesti e corretti nei confronti dei consumatori".(Seb)