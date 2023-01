Lavoro: Schlein (Pd), governo si impegni a cambiare norme su indennizzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “'Il dramma che stiamo vivendo non è misurabile' ha detto il padre di Giuliano De Seta, morto mentre lavorava a 18 anni schiacciato da un tubo di acciaio in una fabbrica di Noventa Di Piave. Oggi si discute dei risarcimenti negati alla famiglia per il fatto che Giuliano non fosse dipendente dell’azienda dove svolgeva solo uno stage, da studente, di alternanza scuola-lavoro. Spero davvero che il governo si impegni a cambiare immediatamente le norme sugli indennizzi, come ha annunciato". Lo afferma Elly Schlein in un post su Facebook che ribadisce "con urgenza un piano di investimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" e la necessità di affrontare concretamente "la carenza di personale ispettivo, anche oggetto di una vertenza degli idonei che hanno passato il concorso ma non sono stati ancora assunti. Ci sono persone già pronte e formate per consentire controlli più efficaci e capillari. Ma è chiaro come tutto questo sia strettamente legato alla battaglia contro la precarietà dilagante, che rende ricattabili lavoratrici e lavoratori e li costringe ad accettare condizioni di lavoro senza tutele adeguate. Ci batteremo in ogni sede per affrontare le urgenze di un lavoro sempre più povero, precario e insicuro", conclude. (Rin)