Ucraina: operatore Ukrenergo lancia appello per risparmio energetico ai cittadini

- L'operatore della rete elettrica ucraina ha lanciato un nuovo appello ai civili per risparmiare elettricità a fronte del calo delle temperature e dell'aumento del consumo di energia. "Nel prossimo futuro, è previsto un calo significativo della temperatura, che porterà a un rapido aumento dei consumi", ha dichiarato la società energetica statale e operatore di rete Ukrenergo in un post su Telegram. "Il sistema energetico non è attualmente in grado di coprire completamente" le esigenze a causa dei danni "e dell'occupazione da parte del nemico di una serie di centrali elettriche che producono elettricità, in particolare, la più potente, la centrale nucleare di Zaporizhzhia". (Kiu)