Roma: Colosimo (Fd'I), iniziativa a Christmas world buon esempio di inclusione e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa in programma domenica prossima presso il Christmas World di Villa Borghese, "che vedrà coinvolti oltre settecento ragazzi fragili, diventerà senza dubbio una best practice nel campo dell'inclusione e della solidarietà". Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Una giornata - aggiunge la deputata di Fd'I - che va nella giusta direzione e che ha un alto valore simbolico. In un periodo, infatti, durante il quale il disagio soprattutto economico è imperante, il dovere delle Istituzioni è quello di dare il buon esempio e di stringersi accanto agli imprenditori che vogliono dare un segnale di speranza e di rinascita. Un sincero ringraziamento va, quindi, a Roberto Fantauzzi, organizzatore di Christmas World, che ha avuto la lungimiranza di sposare un progetto che regalerà a tanti ragazzi momenti di gioia e spensieratezza. Bene ha fatto, infine, Roma Capitale a sostenere l'iniziativa e a fare in modo che riesca nel migliore dei modi", conclude Colosimo. (Com)