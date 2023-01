Milano: 34 enne ricercata va fare una denuncia per furto in stazione centrale ma la Polfer la arresta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì scorso, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato una donna italiana di 34 anni in quanto destinataria di un provvedimento di esecuzione per pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Fermo, dovendo espiare due anni e otto mesi di reclusione per il reato di ricettazione. La donna si è presentata per fare una denuncia di furto ma, nell'eseguire gli accertamenti di rito in banca dati, gli agenti hanno visto che a carico della 34 enne risultava il predetto provvedimento. (Com)