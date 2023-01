Messico: scontri dopo l'arresto del figlio de "El Chapo", morti due agenti e ferite 18 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri le forze di sicurezza messicane hanno catturato Ovidio Guzmán, il figlio di Joaquín "El Chapo" Guzmán, e uno dei leader del cartello di Sinaloa. Secondo quanto confermato da fonti ufficiali al quotidiano "El Pais", l'operazione è stata condotta nelle prime ore del mattino a Jesús María, nella città di Culiacán. Il narcotrafficante è stato riarrestato dopo un fallimento dell'ottobre 2019, quando le autorità lo avevano trattenuto e rilasciato nel giro di poche ore per arginare l'escalation di violenza avvenuta in risposta. L'arresto di Ovidio Guzmán ha scatenato nello Stato di Sinaloa sparatorie registrate in vari punti, soprattutto a diversi ingressi della città. Le autorità hanno chiesto alle persone di non uscire per strada se non è necessario, mentre le lezioni e le attività sono state sospese in diversi comuni. (segue) (Mec)