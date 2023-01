Lombardia 2023: i tre candidati servono ai tavoli della "Befana dei clochard" dei City Angels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla "Befana del clochard", il tradizionale pranzo stellato organizzato dai City Angels all'hotel Principe di Savoia di Milano, hanno partecipato come camerieri i tre candidati alla presidenza della Regione Lombardia: il presidente uscente Attilio Fontana, il candidato del Pd e M5s Pierfrancesco Majorino e la candidata con una lista civica sostenuta dal Terzo polo, Letizia Moratti. "Iniziativa bella nella quale noi siamo presenti. Mario Furlan (fondatore e presidente dei City Angels, ndr) ha fatto una richiesta molto importante: cerchiamo di aiutare queste persone a trovare un posto di lavoro. Noi, come Regione Lombardia, ci mettiamo a disposizione con misure in campo di formazione e ricerca. Cercheremo di organizzare un incontro, credo sia una cosa veramente importante", ha commentato Fontana. "Una cosa molto bella a cui sono stato tante altre volte. Sono qui a sostegno del lavoro straordinario che fanno i City Angels e gli altri volontari perché credo si debba sempre costruire un legame con chi è in difficoltà", ha affermato Majorino. “Questo fa un po’ parte della mia storia, credo che sia importante mi fa anche piacere vedere che ci sono anche persone oggi, magari spinti dalle elezioni, che altre volte non c’erano. Credo sia un opportunità per tutti”, ha aggiunto. "Oggi, come tutti gli anni in cui sono stata sindaco, sono qua per una giornata che ha un grande significato: dedicarsi agli altri", ha dichiarato Moratti. "I City Angels - ha proseguito - lo fanno tutti i giorni insieme a tutti i volontari, che nella nostra regione hanno un ruolo fondamentale. Per noi essere qui oggi significa dare valore al loro lavoro". (Rem)