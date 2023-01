Usa-Italia: Sullivan a colloquio con consigliere diplomatico Meloni, focus su sostegno Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha avuto oggi un colloquio con Francesco Talo', consigliere diplomatico del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo riferisce in una nota la Casa Bianca, precisando che nel corso del dialogo i due funzionari hanno condannato l'aggressione russa dell'Ucraina e gli attacchi effettuati da Mosca contro infrastrutture di cruciale importanza. Entrambi hanno ribadito l'impegno dei rispettivi Paesi a fornire assistenza a Kiev sia in termini di aiuti energetici che militari, al fine di difendere "la sovranità e la democrazia" del Paese. (Was)