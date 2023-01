Bce: Gasparri (FI), saggezza nelle parole di Patuelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Grande saggezza nelle parole del presidente dell'Abi, Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli che in un'intervista, con equilibrio e consolidata esperienza, conferma che la Bce non è protetta dal dogma dell'infallibilità". Lo afferma il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri di Forza Italia. "Dice infatti Patuelli che 'la Bce deve rivedere la metodologia di analisi, altrimenti incorre in previsioni smentite dalla realtà. E cambiando le valutazioni dovrà adeguare le iniziative frenando il rialzo dei tassi'. Secondo Patuelli - prosegue - scelte sbagliate della Bce potrebbero alimentare la spinta verso la recessione e causare danni gravi. Patuelli dice, in sostanza, quello che molti hanno sostenuto in questi giorni. Del resto la Lagarde non guida la Bce con la stessa sapienza che caratterizzò l'azione di Mario Draghi. Spesso la Lagarde è stata criticata e spesso ha compiuto errori molto gravi". "Si ascoltino le parole di Patuelli che, dall'alto della sua esperienza, condivide le critiche che erano state avanzate. Ognuno usa il suo linguaggio. E fa va bene il presidente dell'Abi ad avere toni consoni al suo importante ruolo. Chi di noi non deve guidare sistemi bancari può essere più esplicito. La Bce cambi strada. E se possibile cambi anche la Lagarde", conclude. (Rin)