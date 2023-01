Epifania: Angelucci (Pd), in piazza San Pietro per tradizionale dono Re Magi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione capitolina Turismo, moda e relazioni internazionali, Mariano Angelucci, del Partito democratico, in una nota, dichiara: "Con orgoglio questa mattina ho portato i saluti della città di Roma, in rappresentanza del sindaco Gualtieri, alla manifestazione Viva la Befana che ormai da tanti anni anima piazza San Pietro nel giorno dell'Epifania: il dono dei Re Magi e la meravigliosa sfilata in costumi d'epoca. È un evento - sottolinea Angelucci - di grande rilievo che porta nel cuore di Roma e della cristianità una tradizione cara alle famiglie e ai bambini, in un giorno di festa a loro dedicato. Ho condiviso con gli organizzatori il sentimento di gioia ed emozione nel portare questi doni nelle mani del Pontefice, Papa Francesco, all'indomani dell'addio al Papa emerito Joseph Ratzinger sentito dai romani e dai fedeli di tutto il mondo. Ringrazio il comitato dei serventi di Europa familiae, la città di Foligno e tutti coloro hanno preso parte e reso possibile ancora una volta un evento che scalda il cuore di piccoli e grandi, affascina i turisti e rappresenta un valore per tutta la nostra comunità", conclude Angelucci. (Com)