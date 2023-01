Ucraina: Zelensky a colloquio con premier svedese Kristersson, al centro esigenze di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un incontro online con il primo ministro svedese Ulf Kristersson. I due hanno "parlato in dettaglio della situazione in prima linea e dei rischi di una sua escalation, nonché delle esigenze fondamentali dell'Ucraina per rafforzare le forze di difesa", come ha reso noto Zelensky. "Ci aspettiamo che sotto la presidenza svedese del Consiglio dell'Ue saremo in grado di avviare i negoziati sull'adesione dell'Ucraina. Questo è un potente motivatore per il nostro esercito e un desiderio comune della nostra società. Crediamo che sarà un forte incentivo per l'unità all'interno dell'Ue", ha aggiunto il presidente. "Sono grato per l'assistenza umanitaria e invito Ulf Kristersson a continuare il dialogo su tutte le aree durante un incontro personale a Kiev", ha concluso Zelensky. (Kiu)