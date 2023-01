Roma: Fd'I, bene controlli a Termini, ma sollecitiamo intervento su viale Pretoriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi, e il consigliere di Fd'I al Municipio Roma I, Stefano Tozzi, in una nota, dichiarano: "Accogliamo con favore i controlli di questi giorni tesi a mettere in sicurezza la stazione Termini e le zone adiacenti, ma proprio a questo proposito sollecitiamo un intervento di bonifica in viale Pretoriano, in cui ormai l'accampamento ha raggiunto dimensioni imbarazzanti. La situazione - affermano i due esponenti di Fd'I - desta molta preoccupazione ai cittadini che ormai non possono più transitare in sicurezza in quel tratto a causa del bivacco, degli ubriachi e del degrado. Sarebbe opportuno intervenire per prevenire episodi come quelli alla stazione Termini e non muoversi a tragedie già avvenute. Per questo presenteremo un atto in Municipio Roma I e in Campidoglio per sollecitare l'intervento del sindaco e del Prefetto al fine di liberare l'area di viale Pretoriani, effettuare controlli e trovare soluzioni alternative e più dignitose per i senza fissa dimora che sono lì, nel completo abbandono delle istituzioni", concludono Masi e Tozzi. (Com)