Francia: governo, non possiamo coprire tutti i sovraccosti energetici

- Lo Stato francese non può "prendere a carico tutti i sovraccosti" energetici. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo francese, Olivier Veran, all'emittente televisiva "BfmTv". Veran ha spiegato che se il governo agisse in questo modo alimenterebbe l'inflazione in corso. Il portavoce ha sottolineato che la strategia del governo di Parigi consiste "nell'aiuto adattato al momento giusto per coloro che ne hanno bisogno".(Frp)