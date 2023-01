Algeria: otto tunisini condannati a 10 anni di carcere per contrabbando merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani, Mustafa Abdelkabir, ha invitato le autorità tunisine a intervenire per trovare una soluzione per otto tunisini condannati la scorsa settimana a 10 anni di carcere dalla magistratura algerina, a Tebessa, "senza rispettare i principi del giusto processo con l'accusa di contrabbando di generi alimentari". In dichiarazioni, all'emittente radiofonica "Mosaique fm", Abdelkabir ha detto che "non si tratta di contrabbando perché le quantità di merci acquistate in Algeria sono molto semplici e sono state trasferite in autobus dai passeggeri e dovrebbe essere considerato solo un caso doganale".(Tut)