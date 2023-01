Regno Unito: sondaggio BoE, imprese tagliano investimenti per aumento tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio della Banca d'Inghilterra (BoE), le società britanniche stanno tagliando gli investimenti sulla scia di tassi di interesse più elevati, che avrebbero ridotto gli investimenti dell'8 per cento. Lo studio, che come riporta il "Financial Times" è basato sulle interviste con i direttori finanziari effettuate nella prima metà di dicembre, ha anche mostrato un aumento di 0,5 punti percentuali delle aspettative di crescita salariale per il nuovo anno al 6,3 per cento. L'aumento supporta l'opinione che la BoE inasprirà ulteriormente la sua politica monetaria nel 2023. (Rel)