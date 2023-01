Lazio 2023: Coordinamento 2050, Pd apra confronto con M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coordinamento 2050 "ha incessantemente martellato, da ultimo nella nostra assemblea regionale a Spinaceto con il presidente Conte il 17 Dicembre scorso, per aprire un confronto tra Pd e M5s sul programma per poi arrivare a scegliere insieme il candidato o la candidata presidente. In Lombardia, attraverso il dialogo, si è giunti all’accordo. Invece, nel Lazio si è imboccata subito la strada del Marchese del Grillo". Lo dichiarano, in una nota, i promotori di Coordinamento 2050 Stefano Fassina, Loredana De Petris, Paolo Cento, Alfonso Pecoraro Scanio, Eugenio Mazzarella, Giuseppe Libutti e Claudio Grassi. "La candidatura di Alessio D’Amato - aggiungono gli esponenti di Coordinamento 2050 - determinata dalla scelta unilaterale del Pd al seguito di Azione-Italia Viva, è stata sin dall’inizio legata ad un programma indiscutibile e radicalmente contraddittorio con le politiche realizzate dalla Giunta Zingaretti. È arrivata il 10 novembre - sottolineano - in termini ultimativi: venite con noi o fate vincere la destra". (segue) (Com)