Lazio 2023: Coordinamento 2050, Pd apra confronto con M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coloro che, comprensibilmente, fanno appelli in queste ore, sono sicuri - si chiedono i promotori di Coordinamento 2050 - che l’accordo tra i ceti politici, a prescindere da un minimo di coerenza nelle politiche da realizzare, implichi meccanicamente la somma dei voti dei rispettivi partiti? Sono sicuri che mettere insieme candidati al consiglio regionale entusiasticamente pro-inceneritori con candidati segnati da appassionate battaglie per la conversione ecologica funzioni? Sono sicuri che senza qualche discontinuità nelle politiche di privatizzazione del Servizio sanitario regionale, fuori dalle Ztl accorrano a votare per l’assessore alla Sanità del Lazio in nome dell’arrivo della destra? Il 14 Gennaio - affermano gli esponenti di Coordinamento 2050 - è il termine ultimo per presentare le candidature. Se il Pd vuole andare oltre le iniziative propagandistiche manifesti la disponibilità a rinviare le scelte per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma a un percorso partecipato e sostenuto dalla ricerca, attraverso un comitato di indiscutibile qualità scientifica, delle migliori soluzioni tecnologiche per il recupero di materie prime. Contestualmente, si renda disponibile a discutere, senza preclusioni, la migliore candidatura alla presidenza della Regione Lazio. Altrimenti è campagna elettorale", concludono i promotori di Coordinamento 2050. (Com)