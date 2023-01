Trasporti: Cecchetti (Lega), l'aumento del costo dei biglietti è nuova salassata per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì, con il rientro lavorativo e scolastico dopo queste due settimane di festività, centinaia di migliaia di pendolari a Milano troveranno nella calza della Befana della giunta di centrosinistra l’aumento del 10 per cento del biglietto dei ticket della metropolitana, da 2 a 2,20 euro. Eccolo il regalo della giunta di sinistra del Comune di Milano, la giunta di Giuseppe Sala, di cui ha fatto parte anni anche Majorino: si tratta di un’altra salassata per i cittadini, la seconda dopo l’inopinata decisione, attuata dal primo ottobre dalla giunta Sala, di chiudere l’ingresso in città nell’area B ai veicoli diesel euro 5. Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. "Questa - conclude - è una scelta politica della coalizione di Sala e Majorino: alzare i prezzi del trasporto pubblico locale, fare cassa con l’area B e fare cassa con le decine di autovelox piazzati sui viali d’ingresso. Tanto pagano i milanesi e i lombardi…".(Com)