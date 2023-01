Vialli: Tajani, ha dimostrato di essere un combattente e ha dato grande insegnamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vialli ha dimostrato di essere "un grande combattente," e "ha insegnato tanto". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione "Diario del giorno" su "Rete 4". Vialli ha "accettato la vita così come è", nonostante la drammaticità della malattia, e secondo Tajani l'ex calciatore "ha insegnato tanto", non solo alla sua famiglia", ma anche "ai giocatori della Nazionale", negli anni in cui ha affiancato il commissario tecnico Roberto Mancini. (Res)