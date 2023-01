Pd: Morassut, meglio voto ai gazebo, voto online quando saremo più in salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho nulla contro l’utilizzo della rete nel processo democratico ma in questo momento il Pd ha bisogno di carne e sangue e di calore. Quindi propendo per il voto ai gazebo". Così in una nota il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut. "Quando saremo più in salute - aggiunge -andrà bene anche il click. Il tesseramento attuale non ha dato buon esito con l’on line. Le sperimentazioni si fanno quando sei saldo sulle gambe. Per dare sangue però servono soprattutto idee e un confronto radicale e vero tra i candidati". "Per ora - prosegue il deputato dem - la situazione mi pare un po’ soporifera. Sento necessità di discutere sulla forma della nostra democrazia. Un italiano su due non vota. E chi vota per due terzi vota a destra o populista. Il Pd deve partire da qui. Dal 2016, dopo la sconfitta nel referendum costituzionale, abbiamo abbandonato questo tema cruciale e ci siamo fatti trascinare dagli eventi. Era lì il momento di una grande costituente democratica. Ora abbiamo un ritardo da colmare. Serve una proposta radicale. Io sono per il doppio turno di collegio come in Francia. È il collegio che lega l’eletto al popolo e lo responsabilizza. È chiaro che questo vuol dire discutere anche del semipresidenzialismo. Cosa che io non demonizzo affatto. Anzi credo che con la destra sia un confronto da aprire", conclude. (Com)