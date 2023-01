Bosnia: ministro Interni Federazione, nessuna protesta a Sarajevo per giornata Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci saranno proteste a Sarajevo il 9 gennaio in occasione della giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Lo ha annunciato il ministro degli Interni della Federazione (entità croato musulmana della Bosnia Erzegovina), Aljosa Campara, ripreso dalla stampa locale. Il 9 gennaio, per la prima volta a Sarajevo est, si celebrerà la giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska e rappresentanti di associazioni bosniache e organizzazioni non governative avevano chiesto che fosse organizzata una marcia e venissero bloccate le strade in segno di protesta. "Capisco la reazione dei rappresentanti dell'associazione dei veterani, ma abbiamo deciso insieme che non devono cadere in retoriche incendiarie e provocazioni. La Costituzione prevede che lo Stato e le entità non ostacolino la piena libertà di movimento di persone, beni, servizi e capitale e che nessuna entità metta controlli sulle linee che li separano", ha detto Campara, il quale ha aggiunto che "gli individui, le organizzazioni nonché i rappresentanti delle autorità, in particolare dell'entità della Repubblica Srpska, sono avvertiti che l'incitamento all'odio nazionale, razziale e religioso, alla discordia e all'intolleranza è un reato penale". La giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska di quest'anno si terrà per la prima volta a Sarajevo est invece che a Banja Luka, come era stato fino ad ora. (Seb)