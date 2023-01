Bce: Foti (Fd'), nessun attacco ma perplessità legittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha ribadito le stesse preoccupazioni e sviluppato le identiche riflessioni che il ministro Guido Crosetto ha consegnato alla stampa nei giorni scorsi. Non si tratta, come il mainstream casereccio vuole fare credere, di un attacco alla Bce e tanto meno alla sua indipendenza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti che aggiunge: "E’ invece la pacata reazione di chi ritiene di non poter condividere decisioni e previsioni che rischiano di portare sia l’economia nazionale, sia quella europea, ad una fase di recessione". "Nessuno - prosegue - ha la sfera di cristallo per dire con certezza cosa ci riserverà il futuro, ma di certo non possiamo permetterci una politica economica che non abbia come stella polare la crescita e l’aumento del pil. L’aumento dei tassi di interesse e il paventato ritiro del “quantitative Easing” da parte della presidente della Bce non possono non essere oggetto quindi di legittima discussione, tenuto conto soprattutto che quest’ultimo è strumento efficace di stimolo della crescita economica, produttiva e occupazionale. E crescere serve oggi all’Europa, ma tanto più all’Italia, la cui economia è condizionata dal fardello di un enorme debito pubblico. Non a caso, poiché i nefasti effetti della crisi energetica si riversano innanzitutto su famiglie ed imprese, è ad esse - come ha meritoriamente fatto il governo Meloni - che principalmente si devono indirizzare gli aiuti”, conclude Foti. (Rin)