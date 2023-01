Energia: Borrell, quasi azzerate le importazioni di gas dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha ridotto quasi a zero le importazioni di gas dalla Russia. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, durante la visita presso l'università euro-mediterranea di Fez, in Marocco. "Il ricatto energetico è finito. Stiamo rafforzando la nostra autonomia energetica, avanzando a grandi passi verso il completo superamento dei combustibili fossili", ha aggiunto il capo della diplomazia europea. (Res)