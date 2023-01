Carburanti: De Priamo (Fd'I), da opposizione solo attacchi strumentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- In poco più di due mesi il governo, "insediato in una delle fasi più critiche della storia repubblicana, ha messo in campo una serie di interventi in sostegno delle famiglie e delle imprese. Gli attacchi strumentali dell'opposizione sul tema benzina sono solo un modo per distogliere l'attenzione su tutto ciò che il governo Meloni ha fatto e sta facendo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo che spiega: "Il prezzo del carburante oggi è abbondantemente sotto i livelli di allarme cui era arrivato quando vennero varate le misure di riduzione delle accise. Oggi - prosegue - sono stati fatti interventi più incisivi e più ad ampio spettro, a cominciare dal sostegno per le spese energetiche, per il quale si è ampliata la fascia dei destinatari degli aiuti, fino agli interventi per le famiglie e all'aumento delle pensioni minime. Occorre, quindi, contrastare i fenomeni speculativi che causano impennate ingiustificate del costo della benzina e, in ogni caso, il governo saprà intervenire per eventuali emergenze e lavorare per una riduzione strutturale e non episodica delle accise e più in generale dell'imposizione fiscale", conclude De Priamo.(Rin)