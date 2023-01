Francia: accordo tra sindacati e trasporti pubblici, aumentate ore di lavoro e compensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ratp, azienda del trasporto pubblico di Parigi, ha firmato un accordo con i sindacati Unsa e Fo che prevede un "aumento del tempo di lavoro dei conducenti di 120 ore all'anno" dietro una maggiorazione degli stipendi di 372 euro lordi al mese. Lo ha reso noto l'azienda, spiegando che l'intesa dimostra un "dialogo sociale rinnovato". La Ratp già in passato aveva cercato di raggiungere un accordo simile per aumentare le ora di lavoro senza però riuscirvi. La trattativa è stata rilanciata dopo l'arrivo a novembre alla presidenza della società di Jean Castex, ex primo ministro. (Frp)