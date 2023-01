Lombardia 2023: Fiorello Cortiana candidato a Milano con la lista "Letizia Moratti Presidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà anche Fiorello Cortiana fra i candidati a Milano nella lista civica Letizia Moratti Presidente. Lo annuncia una nota della Lista civica "Moratti presidente" spiegando che Cortiana è stato tra i promotori del primo gruppo di base milanese "Ecologia 15" e dell'Associazione per il Parco Agricolo Sud Milano, Cortiana è stato tra i promotori del convegno nazionale "I Verdi in Italia" e poi della Federazione delle Liste Verdi e del Partito Verde Europeo. Già assessore ai parchi e territorio della Regione Lombardia, ha promosso il vincolo per la valorizzazione dei Navigli, la destinazione del nuovo polo fieristico a Rho-Pero e il "Quadruplicamento Veloce" del sistema ferroviario integrando l'Alta Velocità al sistema ferroviario lombardo, ha avviato la definizione del Piano Territoriale del Parco Agricolo Sud Milano. Eletto senatore nella XIII legislatura e poi di nuovo nella XIV legislatura, nel corso dell’attività parlamentare ha promosso, nel settore dello Sport, quella che è poi diventata la Legge contro il doping. (segue) (Rem)