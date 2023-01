Lombardia 2023: Fiorello Cortiana candidato a Milano con la lista "Letizia Moratti Presidente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scelta di Letizia Moratti – spiega Fiorello Cortiana- ha aperto un varco per superare gli steccati di un bipolarismo asfittico e incapace di soluzioni adeguate alle sfide che interessano l'Europa, l'Italia e la Regione Lombardia. L'appello a una azione comune tra le differenti identità democratiche per soluzioni concrete, sostenibili ed efficaci deve essere raccolto da tutte le persone responsabili". Un appello, secondo Cortiana, da raccogliere di fronte a una emergenza climatica insostenibile, a una crisi energetica accentuata da una guerra di invasione ai confini dell'Europa e a una crisi dell'Istituto della democrazia che vede una percentuale intorno al 50 per cento di astensionismo elettorale, annullamento delle schede o consegna in bianco. “La Lombardia deve tornare a essere uno dei quattro Motori d’Europa, protagonista di una innovazione qualitativa e partecipata. Per questo parte di un processo costituente per la rigenerazione del Campo Democratico e questo appello deve essere raccolto come una opportunità. Da qui il mio impegno concreto al fianco di Letizia Moratti", conclude. (Rem)