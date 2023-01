Regno Unito: sindacato infermieri Rcn potrebbe accettare un aumento salariale del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli infermieri britannici Royal College of Nursing (Rcn) potrebbe essere disposto ad accettare un aumento di stipendio del 10 per cento. Pat Cullen, segretario generale dell'Rcn, ha affermato che la richiesta del sindacato per un aumento del 19 per cento - etichettata come "insostenibile" dal governo – è solo un "punto di partenza". Cullen chiede al governo di soddisfare tale richiesta "a metà strada". Migliaia di infermieri in tutto il Regno Unito hanno scioperato il 15 e 20 dicembre, e l'Rcn ha dichiarato che i suoi membri scioperano nuovamente in Inghilterra il 18 e 19 gennaio, a meno che non vengano aperti i negoziati. (Rel)