Lazio 2023: Bonelli (Ev), M5s e Bianchi rivedano posizione su alleanza, con destra addio parchi

- Auspico che il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e la candidata Donatella Bianchi possano rivedere la loro posizione, rispetto all'appello del candidato del centrosinistra Alessio D'Amato, di ricucire l'alleanza col Pd, in vista della prossime lezioni regionali del Lazio. Lo scrive in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "Del resto, come sottolineato da noi in più riprese, in questi anni e ancora oggi il Movimento 5 Stelle governa la Regione Lazio in una alleanza di centrosinistra, con assessori che lavorano fianco a fianco con quelli di tutte le forze che compongono la coalizione ecologista e di sinistra che sostiene D'Amato presidente - aggiunge Bonelli -. Riteniamo quindi errata la replica della candidata presidente del Movimento 5 Stelle Donatella Bianchi che, in un'intervista dei giorni scorsi, ha respinto la richiesta partita da molti intellettuali in un appello e da noi sostenuta, di un suo ticket con D'Amato. Questa divisione dello schieramento progressista nel Lazio rischia di consegnare alla destra di Giorgia Meloni il governo della Regione. E, purtroppo, noi sappiamo bene cosa la destra, a partire da Fratelli d'Italia, voglia fare delle aree protette della nostra regione: ridurre perimetri dei parchi e aprirli alla speculazione edilizia. Che Donatella Bianchi, che viene dal Wwf, non consideri queste ragioni lo troviamo incredibile e poco responsabile. Per questo sollecitiamo nuovamente una ripensamento della scelta del M5s, perché la proposta di un ticket avanzata dal candidato di centro sinistra è corretta e ragionevole", Conclude Bonelli. (Com)