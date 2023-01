Germania: portavoce governo, possibile consegna a Ucraina di 40 veicoli Marder 1 nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha in programma di fornire all'Ucraina circa 40 veicoli da combattimento di fanteria Marder 1 e intende preparare la consegna nel primo trimestre del 2023. Lo ha detto oggi il portavoce del gabinetto tedesco, Steffen Hebestreit. "Per quanto riguarda il Marder, stiamo parlando di un battaglione, composto da circa 40 veicoli, e questi 40 veicoli dovrebbero essere preparati per la consegna in Ucraina nel primo trimestre", ha detto Hebestreit nel corso di un briefing. (Geb)