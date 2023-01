Israele: arrestati due adolescenti per atto vandalico in cimitero cristiano a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia israeliana ha annunciato oggi di aver arrestato due adolescenti originari del centro di Israele per l'atto vandalico "deliberato" di un cimitero cristiano a Gerusalemme, provocando danni a circa 30 tombe. In una dichiarazione, la polizia ha affermato di aver avviato un'indagine dopo aver ricevuto il rapporto sulla distruzione e scoperto che “si è trattato di un deliberato atto di vandalismo. Dopo diversi atti investigativi, ieri sono stati arrestati due sospetti, di 14 e 18 anni, entrambi residenti nel centro di Israele”. La polizia non ha identificato i sospetti né ha chiarito le motivazioni del gesto. (Res)