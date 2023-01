Roma: Campidoglio, Christmas world saluta le festività con evento solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Christmas world, il Villaggio di Natale più grande d'Europa nato quest'anno nella splendida cornice di Villa Borghese a Roma, chiuderà i battenti domenica 8 gennaio dando fin d'ora l'appuntamento al prossimo anno a grandi e piccini. A coronamento del successo dell'edizione in corso la Lux Eventi con il supporto della Giunta Capitolina e di Roma Capitale avrà il piacere di organizzare un evento di chiusura nel nome della solidarietà. L'8 gennaio infatti verranno invitati a vivere le emozioni dei "Natali nel mondo" diverse realtà come: La Palma, Fondazione Verso Il Futuro, Dopo Di Noi, Papà & Figlio, e tante altre. "All'iniziativa - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari - hanno aderito con entusiasmo 750 persone dei nostri servizi capitolini per i più fragili: case famiglie per minori, circuito Sai, strutture di madri con bambini e case famiglia per persone con disabilità. Sarà un'importante occasione di svago e di intrattenimento all'aria aperta, in chiusura delle festività natalizie. Ringrazio la Giunta Capitolina per il contributo e per il sostegno in favore dei più fragili". (segue) (Com)